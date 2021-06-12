Obituary Recap: June 12, 2021

SATURDAY, JUNE 5
Boyd, Duane, 89, Kankakee, June 2
Bunnell, Kenneth, 92, Manteno, May 29
Gleeson, Fr. Martin, 70, Kankakee, May 29
Hill, Rebecca, 100, Bradley, June 3
James-Betts, Evelyn, 64, Memphis, Tenn., May 20
Masse, Robert, 83, Kankakee, June 2
Prindle, Constance "Denise," 87, Kankakee, May 31
Verrett, Christine and Dennis, memorial service held
Wood, Eugene, 98, Kankakee, June 2
MONDAY, JUNE 7
Daniels, Robert, 90, Phoenix, Ariz., May 21
TUESDAY, JUNE 8
Dehm, Delie, 89, Watseka, June 7
Gerberding, LeRoy, 91, Springfield, June 4
Johnston, Dennis, 76, Bourbonnais, June 5
Roberts, Brock, 51, Bradley, June 3
WEDNESDAY, JUNE 9
Bires-Schneider, Mara, 65, Kankakee, June 5
Gilreath, Rodger, 67, Kankakee, June 6
Ponton, Ronald, 82, Ashkum, June 7
Radzik, Judith, 77, Manteno, June 2
THURSDAY, JUNE 10
Barnes, Rev. Louis, 90, Pembroke Township, June 5
Elliott, Robert, 75, Moore, S.C., May 1
Johnson, Larry, 60, Kankakee, May 24