Obituaries

Obituary Recap: June 12, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 5

Boyd, Duane, 89, Kankakee, June 2

Bunnell, Kenneth, 92, Manteno, May 29

Gleeson, Fr. Martin, 70, Kankakee, May 29

Hill, Rebecca, 100, Bradley, June 3

James-Betts, Evelyn, 64, Memphis, Tenn., May 20

Masse, Robert, 83, Kankakee, June 2

Prindle, Constance "Denise," 87, Kankakee, May 31

Verrett, Christine and Dennis, memorial service held

Wood, Eugene, 98, Kankakee, June 2

MONDAY, JUNE 7

Daniels, Robert, 90, Phoenix, Ariz., May 21

TUESDAY, JUNE 8

Dehm, Delie, 89, Watseka, June 7

Gerberding, LeRoy, 91, Springfield, June 4

Johnston, Dennis, 76, Bourbonnais, June 5

Roberts, Brock, 51, Bradley, June 3

WEDNESDAY, JUNE 9

Bires-Schneider, Mara, 65, Kankakee, June 5

Gilreath, Rodger, 67, Kankakee, June 6

Ponton, Ronald, 82, Ashkum, June 7

Radzik, Judith, 77, Manteno, June 2

THURSDAY, JUNE 10

Barnes, Rev. Louis, 90, Pembroke Township, June 5

Elliott, Robert, 75, Moore, S.C., May 1

Johnson, Larry, 60, Kankakee, May 24