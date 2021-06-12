Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Death notices: June 12, 2021

Daily Journal obituaries

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

<strong>Death notices</strong>

<strong>Delmer Fry</strong>, 91, of Watseka, passed away Wednesday (June 9, 2021). Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.

<strong>Gary Johnson</strong>, 70, of Momence, passed away June 4, 2021, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Irma M. Loitz</strong>, 100, of Grant Park, passed away Wednesday (June 9, 2021). Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home.

<strong>Barbara Alice McGurk (nee Smolik)</strong>, 83, of South Wilmington, passed away Wednesday (June 9, 2021) at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.