Death notices: June 12, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Delmer Fry</strong>, 91, of Watseka, passed away Wednesday (June 9, 2021). Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.
<strong>Gary Johnson</strong>, 70, of Momence, passed away June 4, 2021, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Irma M. Loitz</strong>, 100, of Grant Park, passed away Wednesday (June 9, 2021). Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home.
<strong>Barbara Alice McGurk (nee Smolik)</strong>, 83, of South Wilmington, passed away Wednesday (June 9, 2021) at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.