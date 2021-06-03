Obituary budget June 3

Done - Flag - Harold Cunning - $250 obit - with photo - sent - With Flag
Done - Jareer Lafi - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Pamela Burbey - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Kathy Ferrero - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Mattie Kent - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - William Fischer - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Christian Donkle - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Kristopher Konik - $50 obit - no photo - no flag
Death notices: Boyd