Obituary Recap: May 29, 2021 (copy)

SATURDAY, MAY 22

<strong>Harms, Kregg,</strong> 51, Cullom, May 19

<strong>Hertz, Owen,</strong> 85, Reddick, May 14

<strong>Kirk, James,</strong> 84, Bradley, May 17

<strong>Milton, Sandra,</strong> 80, Kankakee, May 19

<strong>Scroggins, Robert,</strong> 66, Aroma Park, May 18

<strong>Villagomez, Dionisio “Johnny,”</strong> 54, Bourbonnais, May 19

MONDAY, MAY 24

<strong>Curry, Donald,</strong> 58, Bradley, May 21

<strong>Herz, Beckylynn,</strong> 75, Grant Park, May 20

<strong>Ladd, Julie,</strong> 63, Watseka, May 21

TUESDAY, MAY 25

<strong>Alfather, Alan,</strong> 71, Delray Beach, Fla., April 28

<strong>Baker, Jeffrey,</strong> 63, Lafayette, Ind., May 23

<strong>Cronch, Kenneth “Pete,”</strong> 68, Iroquois, May 20

WEDNESDAY, MAY 26

<strong>Allie, Ezra,</strong> 94, Plant City, Fla., April 3

<strong>Brooks, Lubertha,</strong> 99, Kankakee, May 18

<strong>Cailteux, Myron,</strong> 86, Clifton, May 24

<strong>Dawson, Robert,</strong> 80, Kankakee, May 22

<strong>Faille, Troy,</strong> 50, Kankakee, May 23

<strong>Rudolf, Sue,</strong> 73, Bradley, May 18

<strong>Sellers, Eileen,</strong> 54, Momence, May 23

<strong>Yohnka, Richard,</strong> 92, Bourbonnais, May 22

THURSDAY, MAY 27

<strong>Maiden, Connie,</strong> 72, Kankakee, May 24