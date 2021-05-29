Death notices: May 29, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Mary T. Geigner,</strong> 82, of Manteno, passed away Monday (May 24, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Evelyn James-Betts</strong>, 64, passed away May 20, 2021, at St. Francis Hospital, Memphis, Tenn.
<strong>Travis A. Leadingham</strong>, 44, of Kankakee, passed away Monday (May 24, 2021) in Peoria. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Clifton.
<strong>Sheryl “Sherry” Lynn Stewart</strong>, 54, of Clifton, passed away Monday (May 24, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Clifton.
<strong>Herbert L. Tatroe,</strong> 97, of Braidwood, passed away Wednesday (May 26, 2021) at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.