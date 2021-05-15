Death notices: May 15, 2021

Death notices
<strong>Larry Walter Hughes Sr.,</strong> 62, of Kankakee, passed away May 9, 2021, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Thomasina Mobley,</strong> 50, of Kankakee passed away Friday (May 14, 2021) at home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Frank Sims Sr.,</strong> 76, of Godley, passed away May 9, 2021, at Morris Hospital in Morris. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.