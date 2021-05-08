Obituary budget May 8

Done - Flag - Duane Erwin - $250 obit - with photo - sent - With Flag
Done - Flag - Robert Olshefski - $250 obit - with photo - sent - With Flag
Done - Flag - David Holmes - $250 obit - No photo - With Flag
Done - Patricia White - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Barbara Petzing - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Lillian Rose Murphy - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Ellaretta Ziemer - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Michael Johnson - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Elizabeth 'Sue' Johnson - $250 obit - with photo - sent - no flag
Death notices: Walker, Martino, Bass, (and the third person named Johnson) Patricia Johnson
DONE - OBIT RECAP