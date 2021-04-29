Death notices: April 29, 2021

Death notices
<strong>Pamala Dorgan</strong>, 77, of Oak Lawn, passed away Monday (April 26, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Sandra Jones,</strong> 74, of Kankakee, passed away Tuesday (April 27, 2021) at Citadel of Kankakee Nursing Home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>James “Jim” Lemner,</strong> 58, of Bradley, passed away Tuesday (April 27, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Charles A. “Charlie” Spring,</strong> 67, of Wilmington, passed away Monday (April 26, 2021). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.