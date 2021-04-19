Death notices: April 19, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Richard Allen Fredette</strong>, 56, of Kankakee, passed away Tuesday (April 13, 2021) at his home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
<strong>Lerman V. Reece Sr., 82,</strong> of Bourbonnais, passed away Saturday (April 17, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Venita “Marlene” Sullivan</strong>, 84, of Bradley, passed away Saturday (April 17, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.