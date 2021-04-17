Obituary Recap: April 17, 2021

SATURDAY, APRIL 10
<strong>Albers, Ronald,</strong> 86, Beecher, April 7
<strong>Baker, William Jr.</strong> “Stan,” 65, Hermitage, Tenn., March 31
<strong>Denault, Bernadette,</strong> 87, Chebanse, April 7
<strong>Elliot, Sandra,</strong> 69, Bourbonnais, April 7
<strong>Keller, James,</strong> 70, Bourbonnais, April 7
<strong>Minton, Blair,</strong> 69, Knoxville, Tenn., Dec. 16
<strong>Nagy, Arlene “Rickie,”</strong> 86, Custer Park, April 7
<strong>Rittmanic, Barbara,</strong> 93, Bourbonnais, April 8
<strong>Slater, Kathleen,</strong> 71, Manteno, April 3
<strong>Wicker, Jacquelyn,</strong> 76, New Haven, April 4
MONDAY, APRIL 12
<strong>Brutlag, Hildegard,</strong> 98, Woodworth, April 9
<strong>Hernandez, Maria,</strong> 91, Bradley, April 9
<strong>Highfill, Rick,</strong> 66, Milford, April 8
<strong>Stubblefield, Ronald,</strong> 63, Kankakee, April 3
TUESDAY, APRIL 13
<strong>Brown, Louie “Fay,”</strong> 75, Seneca, April 4
<strong>DeYoung, Charles,</strong> 79, Krakow, Wis., April 8
<strong>Kelly, Gregg,</strong> 61, Kankakee, April 7
<strong>Morse, Richard</strong>, 57, Momence, April 3
WEDNESDAY, APRIL 14
<strong>Ader, Barbara,</strong> 63, Chatsworth, April 8
<strong>Belle, Jimmie,</strong> 67, Kankakee, April 8
<strong>Clodi, Cheryl,</strong> 65, Kankakee, April 8
<strong>Coyle, James,</strong> 96, Kankakee, April 6
<strong>Erickson, Donald,</strong> 78, Homewood, April 12
<strong>Fournier, Harold,</strong> 92, Herscher, April 11
<strong>Kammann, Mary,</strong> 58, Bourbonnais, April 10
<strong>Kondourajian, George,</strong> 88, Bradley, April 11
<strong>Peterson, Darrell,</strong> 63, Bonfield, April 9
<strong>Salzman, Richard,</strong> 93, Momence, April 9
THURSDAY, APRIL 15
<strong>Gibson, Herbert,</strong> 91, The Villages, Fla., March 30
<strong>Hughes, Phillip,</strong> 84, Cabery, April 11
<strong>Kemnetz, Betty,</strong> 92, Piper City, April 14