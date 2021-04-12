Death notices: April 12, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Diane E. Asche (nee Ferrari)</strong>, of Lisle and formerly of Downers Grove, passed away Friday (April 9, 2021) at Benedale-Villa St. Benedict. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Darrell R. Peterson</strong>, 63, of Bonfield, passed away Friday (April 9, 2021). Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Daniel J. Walski,</strong> 52, of Custer Park, passed away Friday (April 9, 2021). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.