Obituary Recap: April 10, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 3

<strong>Burge, James,</strong> 87, Kankakee, March 30

<strong>Devereaux, Donald Sr.,</strong> 73, Bradley, March 30

<strong>Fieberts, R.E. “Bob,”</strong> 96, Sarasota, Fla., Dec. 10

<strong>Magruder, Kimberley,</strong> 57, Savannah, Ga., March 26

<strong>Mueller, Joan,</strong> 94, Arlington, Texas, March 23

<strong>Regnier, Jeral Lou,</strong> 91, Bourbonnais, March 29

<strong>Shaw, Frances,</strong> 92, Manteno, March 26

<strong>Siawrys, Robert Sr.,</strong> 82, Limestone, March 28

MONDAY, APRIL 5

<strong>Tindle-James, Angela,</strong> 47, Kankakee, March 30

TUESDAY, APRIL 6

<strong>Lorenz, Marie,</strong> 87, Grant Park, April 2

WEDNESDAY, APRIL 7

<strong>Cawthon, Janet,</strong> 75, Gilman, April 4

<strong>Christensen, Lucille,</strong> 97, Reddick, March 27

<strong>DuMontelle, Karen,</strong> 73, Bourbonnais, April 6

<strong>Jones, Annie “Laura,”</strong> 94, Kankakee, March 31

<strong>Spenn, Leah,</strong> 102, Watseka, April 5

<strong>Taylor, Henry Jr.,</strong> 86, Bourbonnais, March 30

<strong>Wehrle, Douglas,</strong> 75, Chebanse, April 2

THURSDAY, APRIL 8

<strong>Barnes, Cleophus,</strong> 64, Kankakee, April 2

<strong>Brooks, Fannie,</strong> 86, Kankakee, April 3

<strong>Quigley, John “Frank,”</strong> 95, Wilton Township, April 2