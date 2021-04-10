Obituary Recap: April 10, 2021

SATURDAY, APRIL 3
<strong>Burge, James,</strong> 87, Kankakee, March 30
<strong>Devereaux, Donald Sr.,</strong> 73, Bradley, March 30
<strong>Fieberts, R.E. “Bob,”</strong> 96, Sarasota, Fla., Dec. 10
<strong>Magruder, Kimberley,</strong> 57, Savannah, Ga., March 26
<strong>Mueller, Joan,</strong> 94, Arlington, Texas, March 23
<strong>Regnier, Jeral Lou,</strong> 91, Bourbonnais, March 29
<strong>Shaw, Frances,</strong> 92, Manteno, March 26
<strong>Siawrys, Robert Sr.,</strong> 82, Limestone, March 28
MONDAY, APRIL 5
<strong>Tindle-James, Angela,</strong> 47, Kankakee, March 30
TUESDAY, APRIL 6
<strong>Lorenz, Marie,</strong> 87, Grant Park, April 2
WEDNESDAY, APRIL 7
<strong>Cawthon, Janet,</strong> 75, Gilman, April 4
<strong>Christensen, Lucille,</strong> 97, Reddick, March 27
<strong>DuMontelle, Karen,</strong> 73, Bourbonnais, April 6
<strong>Jones, Annie “Laura,”</strong> 94, Kankakee, March 31
<strong>Spenn, Leah,</strong> 102, Watseka, April 5
<strong>Taylor, Henry Jr.,</strong> 86, Bourbonnais, March 30
<strong>Wehrle, Douglas,</strong> 75, Chebanse, April 2
THURSDAY, APRIL 8
<strong>Barnes, Cleophus,</strong> 64, Kankakee, April 2
<strong>Brooks, Fannie,</strong> 86, Kankakee, April 3
<strong>Quigley, John “Frank,”</strong> 95, Wilton Township, April 2