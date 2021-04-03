Obituary Recap: April 3, 2021

SATURDAY, MARCH 27
<strong>Cardwell, William,</strong> 69, Momence, Jan. 30
<strong>Claus, Redgie,</strong> 80, Manteno, March 25
<strong>Kane, Marla,</strong> 71, Fernandina Beach, Fla., Dec. 15
<strong>Koets, Linda,</strong> 77, Weslaco, Texas, Jan. 14
<strong>Kreutzer, Gabriele,</strong> 93, Kankakee, March 24
<strong>Kyrouac, John,</strong> 83, Gardner, March 25
<strong>Lunsford, Timmie Sr.,</strong> 58, Aroma Park, March 24
<strong>Simmons, Cynthia,</strong> 63, Du Quoin, Feb. 11
MONDAY, MARCH 29
<strong>DePatis, William,</strong> 71, Bourbonnais, March 27
<strong>Thomason, June Grisham,</strong> 81, Memphis, Tenn., March 25
TUESDAY, MARCH 30
<strong>Klimchuk, George,</strong> 92, Peotone, March 28
<strong>Wilson, Bernadette,</strong> 93, Stelle, March 26
WEDNESDAY, MARCH 31
<strong>Brandt, Mark Lane,</strong> 56, Miami Beach, Fla., Jan. 28
<strong>Sweeney, Joan,</strong> 78, Bourbonnais, March 25
<strong>Wilkey, Janice,</strong> 84, Watseka, March 27
<strong>Yergler, Joann,</strong> 86, Cissna Park, March 28
THURSDAY, APRIL 1
<strong>Bolin, Terry,</strong> 58, Manteno, March 29
<strong>Clark, Irene,</strong> 80, Custer Park, March 30
<strong>Evans, Duane “Jack,”</strong> 77, Kankakee, March 30
<strong>Smith, Kay,</strong> 83, Bourbonnais, March 29