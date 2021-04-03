Death notices: April 3, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Lucille A. Christensen (nee Forneris)</strong>, 97, of Reddick, passed away March 27, 2021, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by R. W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Douglas Stuart Daniels</strong>, 59, of Donovan, passed away Monday (March 29, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Raymond King</strong>, 90, passed away Tuesday (March 30, 2021) at Gilman Healthcare Center, Gilman. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Salvador L. Marquez,</strong> 66, of Aroma Park, passed away Tuesday (March 30, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home of Kankakee.