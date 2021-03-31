Shaw Local

Death notices: March 31, 2021

<strong>Eli Smith,</strong> 66, of Kankakee, passed away Saturday (March 27, 2021) at AMITA Health St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.

<strong>Jeral Lou "Jeri" Regnier</strong>, 91, of Bourbonnais, passed away Monday (March 29, 2021) in Kingman, Ind. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

<strong>Henry Taylor,</strong> 86, of Bourbonnais, passed away Tuesday (March 30, 2021) at his home in Bourbonnais. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.