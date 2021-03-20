Obituary Recap: March 20, 2021

SATURDAY, MARCH 13
Autman, Harrison Jr., 77, Kankakee, March 8
Blais, Marie, 82, Park Forest, March 10
Buente, Sue, 79, Kankakee, March 10
Eaves, Patricia Peggy, 85, Manteno, March 10
Hamende, Shirley, 83, Kankakee, March 1
Schlenz, Thomas, 80, Bartow, Fla., March 4
MONDAY, MARCH 15
Matthias, Eldon, 92, Grant Park, March 13
Moutrey, Michael, 61, Grant Park, March 11
TUESDAY, MARCH 16
Whitson, Dale Jr., 82, Watseka, March 12
WEDNESDAY, MARCH 17
Fisher, Theresa, 88, Bourbonnais, March 13
Link, Donald, 72, Kankakee, March 3
Rivard, Gerald, 86, Bourbonnais, March 12
Tutt, Kelly, 59, Bourbonnais, March 15
THURSDAY, MARCH 18
Green, Samuel, 70, Joliet, March 9
Hart, Linda “Lynn,” 72, Bradley, March 13
Koets, Edward, 64, Ashkum, March 16
Loiselle, Adelia, 94, Streator, March 17