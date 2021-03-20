Shaw Local

Obituary Recap: March 20, 2021

SATURDAY, MARCH 13

Autman, Harrison Jr., 77, Kankakee, March 8

Blais, Marie, 82, Park Forest, March 10

Buente, Sue, 79, Kankakee, March 10

Eaves, Patricia Peggy, 85, Manteno, March 10

Hamende, Shirley, 83, Kankakee, March 1

Schlenz, Thomas, 80, Bartow, Fla., March 4

MONDAY, MARCH 15

Matthias, Eldon, 92, Grant Park, March 13

Moutrey, Michael, 61, Grant Park, March 11

TUESDAY, MARCH 16

Whitson, Dale Jr., 82, Watseka, March 12

WEDNESDAY, MARCH 17

Fisher, Theresa, 88, Bourbonnais, March 13

Link, Donald, 72, Kankakee, March 3

Rivard, Gerald, 86, Bourbonnais, March 12

Tutt, Kelly, 59, Bourbonnais, March 15

THURSDAY, MARCH 18

Green, Samuel, 70, Joliet, March 9

Hart, Linda “Lynn,” 72, Bradley, March 13

Koets, Edward, 64, Ashkum, March 16

Loiselle, Adelia, 94, Streator, March 17