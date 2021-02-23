Death notices: Feb. 23, 2021

<strong>Alvertie Jane Davis,</strong> 74, of Ford Town, Tenn., passed away Sunday (Feb. 21, 2021). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home, Braidwood.
<strong>Leroy Fisher,</strong> 91, of Watseka, passed away Saturday (Feb. 20, 2021) at Iroquois Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Eleanor J. Hamrick,</strong> 92, of Iroquois, passed away Sunday (Feb. 21, 2021) at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Ruby Carolyn (Southard) Thames</strong>, 77, of Texas, passed away Feb. 1, 2021, in Texas.