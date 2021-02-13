Obituary Recap: Feb. 13, 2021

SATURDAY, Feb. 6
<strong>Aten, Veronica,</strong> 70, Essex, Feb. 3
<strong>Balgeman, Richard,</strong> 91, Manteno, Feb. 3
<strong>Green, Donald,</strong> 78, Kankakee, Jan. 31
<strong>Niswander, Darrell,</strong> 80, Watseka, Feb. 2
<strong>Norton, Carolyn,</strong> 80, Kankakee, Jan. 30
<strong>Pool, Robert,</strong> 84, Danforth, Feb. 4
<strong>Schultz, Claudia,</strong> 71, Sheldon, Feb. 4
<strong>Starks, Donald,</strong> 76, Lowell, Ind., Feb. 2
<strong>Vines, Dona,</strong> 66, Bradley, Jan. 21
<strong>Weaver, Jennifer “JennJenn,”</strong> 34, Bradley, Feb. 2
TUESDAY, FEB. 9
<strong>Lyons, Franklin,</strong> 84, Wilmington, Feb. 6
<strong>Schneider, Judi,</strong> 76, Kankakee, Feb. 6
WEDNESDAY, FEB. 10
<strong>Cleary, Michael,</strong> 69, Momence, Feb. 8
<strong>Fries, Elmer “Butch,”</strong> 94, Bradley, Feb. 5
<strong>Hethke, Leni,</strong> 10 months old, Buckley, Feb. 4
<strong>Smith, Martin,</strong> 72, Kankakee, Feb. 8
<strong>Snodgrass, Jessica,</strong> 28, Momence, Feb. 5
<strong>Wade, Rev. Casey Jr.,</strong> 90, Kankakee, Feb. 3
THURSDAY, FEB. 11
<strong>Fisher, Robert,</strong> 95, Chebanse, Feb. 5
<strong>Huber, Arlene,</strong> 87, Kankakee, Feb. 6