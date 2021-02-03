Death notices: Feb. 3, 2021

<strong>Death notices:</strong>

<strong>Brian A. Barcella</strong>, 57, of Wilmington, passed away Saturday (Jan. 30, 2021) at Franciscan Health in Dyer, Ind. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.

<strong>Joan L. Dixon</strong>, 91, of Kankakee, passed away Saturday (Jan. 30, 2021) at Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, Kankakee.

<strong>Carolyn J. Norton</strong>, 80, of Kankakee, passed away Saturday (Jan. 30, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.