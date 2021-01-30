Obituary Recap: Jan. 30, 2021

SATURDAY, JAN. 23
Arseneau, Gale, 83, Bourbonnais, Jan. 15
Freitag, Stephen, 78, Kankakee, Jan. 18
Hamende, Sandra, 60, Watseka, Jan. 20
Iravedra, Dr. Luis, 89, Little Rock, Ark., Jan. 19
Landsmann, Deb, 66, Juniata, Neb., Jan. 19
Loden-Mullins, Thelma, 80, Centralia, Jan. 8
Minderman, Loretta, 67, Manteno, Jan. 19
Plese, Judith, 82, Wilmington, Jan. 12
Usher, Scott, 56, Lowell, Ind., Jan. 20
VadeBonCouer, Robert, 57, Bradley, Jan. 19
MONDAY, JAN. 25
Keller, Brian Sr., 52, Bradley, Jan. 17
Kent, Leslie, 84, Kankakee, Jan. 14
TUESDAY, JAN. 26
Billings, Rose, 83, Custer Park, Jan. 24
Clyden, Marvin, 89, Sheldon, Jan. 24
Elliott, David, 66, Watseka, Jan. 23
Kuchel, Ronald, 72, Sebring, Fla., Jan. 20
LaRocque, Josephine, 89, Springfield, Mo., Jan. 23
Sadler, Lavern, 81, Chebanse, Jan. 23
WEDNESDAY, JAN. 27
Cooper, Leonard, 83, Bourbonnais, Jan. 25
Howard, Shurone, 46, Kankakee, Jan. 16
Nagy, John, 91, Custer Park, Jan. 20
Steinhauser, Patricia, 89, Kankakee, Jan. 15
Wilder, Eugene, 84, Kankakee, Jan. 18
THURSDAY, JAN. 28
Gordon, Tubbie Sr., 82, Kankakee, Jan. 23
Isaacs, Kenneth, 64, Bradley, Jan. 23
Keipe, Dianna, 76, Bourbonnais, Jan. 25
Thomas, Walter "Duane," 82, Zephyrhills, Fla., Jan. 22