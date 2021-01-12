Death notices: Jan. 12, 2021

Death notices:
<strong>Venus Frances “Fran” Allen</strong> (nee Huber), 94, of South Wilmington, passed away Friday (Jan. 8, 2021) at Heritage Health in Dwight. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Stanley Olewinski,</strong> 84, of Braidwood, passed away Saturday (Jan. 9, 2021) at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Francisco Rojas</strong>, 77, Braidwood, passed away Friday (Jan. 9, 2021) at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Elizabeth (Larisa) Dacenko Rupprecht</strong>, 73, of Grant Park, passed away Friday (Jan. 8, 2021) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>A.Q. Staples</strong>, 93, of Kankakee, passed away Saturday (Jan. 9, 2021) at his home in Bourbonnais. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Terral Thomas,</strong> 57, of Kankakee, passed away Monday (Jan. 11, 2021) at Citadel Care Center of Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.