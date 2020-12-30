Death notices: Dec. 30, 2020

Death notices:
<strong>Geraldine Campbell</strong>, 88, of Harvey, passed away Dec. 22, 2020, at University of Chicago Medicine Ingalls Memorial Hospital in Harvey. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Joseph Harris</strong>, 58, of Kankakee, passed away Saturday (Dec. 26, 2020) at home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Ronald L. Niles</strong>, 60, of Momence, passed away Thursday (Dec. 24, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Ruth Tate,</strong> 97, of Kankakee, passed away Monday (Dec. 28, 2020) at home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Steve O. Voigt</strong>, 56, of Manteno, passed away Monday (Dec. 28 2020). Funeral arrangement are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Patrick W. Whalen</strong>, 82, of Kankakee, passed away Saturday (Dec. 26, 2020). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.