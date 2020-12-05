Obituary Recap: Dec. 5, 2020

SATURDAY, NOV. 28
<strong>Alcorn, Thelma,</strong> 83, Watseka, Nov. 20
<strong>Alderson, William,</strong> 89, Bradley, Nov. 24
<strong>Barber, Barbara,</strong> 78, Bourbonnais, Nov. 22
<strong>Bass, Freddy “Lee,”</strong> 87, Aroma Park, Nov. 24
<strong>Capriotti, Dolores,</strong> 86, Bourbonnais, Nov. 25
<strong>Chiocca, Robert,</strong> 73, Manteno, Nov. 14
<strong>DeLong, Anthony,</strong> 51, Kankakee, Nov. 23
<strong>Diefenbach, Karen,</strong> 78, Herscher, Nov. 26
<strong>Dufrain, Delbert,</strong> 92, Morton, Nov. 25
<strong>Gignac, Donald,</strong> 64, Manteno, Nov. 23
<strong>Griffin, Joseph,</strong> 100, St. Anne, Nov. 20
<strong>Hoffman, Donald,</strong> 82, Peotone, Nov. 26
<strong>Kohler, Kory,</strong> 20, Chebanse, Nov. 22
<strong>Mathewson, Norman,</strong> 94, Watseka, Nov. 23
<strong>Mayotte, JoAnn,</strong> 78, New Lenox, Nov. 25
<strong>Mogged, Patricia Colravy,</strong> 86, Piper City, Nov. 23
Reed, Beulah, 84, Cissna Park, Nov. 24
<strong>Roof, Lloyd “Billy,”</strong> 57, Manteno, Nov. 23
<strong>Scharp, Ronald,</strong> 75, Onarga, Nov. 23
<strong>Smolkovich,</strong> David, 59, Kankakee, Nov. 20
<strong>Walker, John,</strong> 80, Bourbonnais, Nov. 21
<strong>Wolven, Jeffrey,</strong> 55, Magnet Cove, Ark., Nov. 17
MONDAY, NOV. 30
<strong>Bohlmann, Glenda,</strong> 69, Watseka, Nov. 22
<strong>Chaney, Michael,</strong> 71, Watseka, Nov. 27
<strong>Green, Mary Jane,</strong> 89, Kankakee, Nov. 24
<strong>Haas-Bilingsley,</strong> 74, Bradley, Nov. 27
<strong>Hokanson, Virden,</strong> 94, Ashkum, Nov. 27
<strong>Shide, Patricia,</strong> 66, Sheldon, Nov. 23
<strong>Starmann, Viola,</strong> 96, Wilmington, Nov. 28
TUESDAY, DEC. 1
<strong>Baker, Richard,</strong> 68, Joliet, Nov. 26
<strong>Cadle, Hettie Rose,</strong> 93, Bradley, Nov. 28
<strong>L’Homme, Dean Robert,</strong> 79, Lafayette, Ind., Nov. 25
<strong>Yohnka, Norman,</strong> 82, Danforth, Nov. 25
<strong>Zimbelman, Donald,</strong> 83, Chebanse, Nov. 27
WEDNESDAY, DEC. 2
<strong>Bass, Beverly,</strong> 74, Indianapolis, Ind., Nov. 30
<strong>Burgdorf, Suzanne,</strong> 80, Limestone Township, Nov. 22
<strong>Flatt, Jimmy Sr.,</strong> 69, Lake Village, Ind., Nov. 28
<strong>Graves, Leatrice,</strong> 82, Kankakee, Nov. 25
<strong>Hyma, Walter,</strong> 96, Kankakee, Nov. 28
<strong>Kane, Debbie,</strong> 61, Kankakee, Nov. 27
<strong>LaFond, Ruth,</strong> 69, St. Anne, Nov. 27
<strong>McCarty, Mary,</strong> 91, Kankakee, Nov. 23
<strong>Morgan, Shirley,</strong> 90, Cullom, Nov. 29
<strong>Suprenant, Dorothy,</strong> 92, Kankakee, Nov. 28
<strong>Woo, Ted,</strong> 92, Bourbonnais, Nov. 26
THURSDAY, Dec. 3
<strong>Daniels, Harold,</strong> 79, Kankakee, Nov. 30
<strong>DeCarlo, Vivian,</strong> 82, Bourbonnais, Nov. 29
<strong>Franklin, Barbara,</strong> 79, Las Vegas, Nev., Nov. 10
<strong>Griffin, Delores,</strong> 89, Kankakee, Nov. 30
<strong>Helm, Quincy Ann,</strong> 46, Kankakee, Nov. 29
<strong>Hemp, Ricky,</strong> 68, Clifton, Nov. 25