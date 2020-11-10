Death notices: Nov. 10, 2020

<strong>Death notices</strong>
<strong>Robert L. Latham</strong>, 75, of Bourbonnais passed away Sunday, November 8, 2020. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Darwin L. Jaenicke</strong>, 89, of Kankakee, passed away Saturday (Nov. 7, 2020) at Amita Health St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Thomas L. Johnson</strong>, 79, of Bourbonnais, passed away Monday (Nov. 9, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.