Death notices: Nov. 5, 2020

<strong>Death notice</strong>
<strong>Clifton "Gene" Hartness,</strong> 82, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Nov. 3, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Bourbonnais Chapel.
<strong>Janet Kay Rice</strong>, 73, of Bradley, passed away Tuesday (Nov. 3, 2020) in Bradley. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Art Yergler,</strong> 84, of Addison, passed away Tuesday (Nov. 3, 2020) at Amita Hospice in Elk Grove Village. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Cissna Park.