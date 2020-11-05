Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Death notices: Nov. 5, 2020

DJ death notices

DJ death notices (Daily Journal)

By Daily Journal

<strong>Death notice</strong>

<strong>Clifton "Gene" Hartness,</strong> 82, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Nov. 3, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Bourbonnais Chapel.

<strong>Janet Kay Rice</strong>, 73, of Bradley, passed away Tuesday (Nov. 3, 2020) in Bradley. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.

<strong>Art Yergler,</strong> 84, of Addison, passed away Tuesday (Nov. 3, 2020) at Amita Hospice in Elk Grove Village. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Cissna Park.