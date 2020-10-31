Obituary Recap: Oct. 31, 2020

SATURDAY, OCT. 24
<strong>Anderson, Stephen,</strong> 75, Manteno, Oct. 10
<strong>Mann, Geraldine,</strong> 93, Bourbonnais, Oct. 18
<strong>Sanders, William,</strong> 79, DeKalbe, Oct. 21
<strong>Schrader, Steven,</strong> 65, Kankakee, Oct. 15
<strong>Storm, Loretta,</strong> 96, Crescent City, Oct. 18
<strong>Swanson, Roy,</strong> 84, Manteno, Oct. 21
<strong>Travis, William,</strong> 85, Bradley, Oct. 18
<strong>Waskosky, Marjorie,</strong> 89, St. Anne, Oct. 20
<strong>Werntz, Susan,</strong> 65, Manteno, Oct. 21
MONDAY, OCT. 26
<strong>Hannover, Margaret,</strong> 102, Manteno, Oct. 20
<strong>Neese, Steven,</strong> 52, Essex, Oct. 21
<strong>Stampley, Mark,</strong> 59, Bloomington, Minn., Oct. 19
<strong>Surprenant, Lionel,</strong> 66, Momence, Oct. 22
TUESDAY, OCT. 27
<strong>Dandurand, Paul,</strong> 92, Momence, Oct. 24
<strong>Howard, Madeline,</strong> 91, Bradley, Oct. 25
<strong>Sitar, Richard,</strong> 62, Martinton, Oct. 24
WEDNESDAY, OCT. 28
<strong>Cardosi, Brian,</strong> 56, Kankakee, Oct. 22
<strong>Engel, Dorine,</strong> 95, Clifton, March 28
<strong>Gurney, Pamela,</strong> 72, Kankakee, Oct. 22
<strong>Hull, Lila,</strong> 92, Tamarac, Fla., Oct. 18
<strong>Rude, Eddie Sr.,</strong> 72, Buckingham, Oct. 19
<strong>Wright, Maurice,</strong> 53, Topeka, Kan., Sept. 29
<strong>Ziller, Alice,</strong> 69, Wilmington, Oct. 22
THURSDAY, OCT. 29
<strong>O’Brien, Aldine,</strong> 95, Buckingham, Oct. 27
<strong>Siemsen, Steve,</strong> 73, Champaign, Oct. 26