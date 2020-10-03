Shaw Local

Obituary Recap: Oct. 3, 2020

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 26

<strong>Brucker, John,</strong> 70, of New Lenox, Aug. 17

<strong>Carlson, Mary “Peggy,”</strong> 79, Scottsdale, Ariz., Sept. 20

<strong>Clark, Richard,</strong> 92, Osprey, Fla., Aug. 30

<strong>Girard, James,</strong> 75, Estero, Fla., Sept. 21

<strong>Huffines, Arthur,</strong> 95, Kankakee, Sept. 23

<strong>LaFine, Philip,</strong> 69, Glasgow, Ky., Aug. 31

<strong>Meyer, Harlan,</strong> 90, Lowell, Ind., Sept. 24

<strong>Skuja, Renata,</strong> 98, Bradley, Sept. 20

MONDAY, SEPT. 28

<strong>Barnett-Jaffe, Leslie,</strong> 68, Chicago, Sept. 25

<strong>Boudreau, Paul “Slip,”</strong> 90, Bourbonnais, Sept. 24

TUESDAY, SEPT. 29

<strong>Boone, Robert,</strong> 62, Martinton, Sept. 24

<strong>Clayton, Myrna,</strong> 84, Bourbonnais, Sept. 27

<strong>Gray, Ida,</strong> 74, Kankakee, Sept. 21

<strong>Sims, John,</strong> 83, Sycamore, Sept. 26

WEDNESDAY, SEPT. 30

<strong>Abrassart, Gene Sr.,</strong> 72, Bradley, Sept. 27

<strong>Atkinson, Cheryl Marie,</strong> 69, Bradley, Sept. 4

<strong>Bennington, Mary Ann,</strong> 90, Bourbonnais, Sept. 27

<strong>Birr, Charles Jr.,</strong> 95, Kankakee, Sept. 26

<strong>Clark, Lizzie Baptist,</strong> 69, Kankakee, Sept. 27

<strong>Gallois, Constance,</strong> 91, Manteno, Sept. 28

<strong>Grubbs, Melanie,</strong> 58, Bradley, Sept. 26

<strong>Howe, Mark,</strong> 64, Watseka, Sept. 25

<strong>Rockett, Ora,</strong> 93, Kankakee, Sept. 18

<strong>Vaughn, Claude,</strong> 81, Elizabethtown, Sept. 27

<strong>Vickers, Myrtle,</strong> 91, Buckingham, Sept. 25

THURSDAY, OCT. 1

<strong>Goodwin, Daniel,</strong> 92, Kankakee, Sept. 28

<strong>LaMie, Richard,</strong> 83, Watseka, Sept. 29

<strong>Stukenborg, Beverly,</strong> 81, Bourbonnais, Sept. 28