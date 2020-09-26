Obituary Recap: Sept. 26, 2020

SATURDAY, SEPT. 19
<strong>Ackman, Richard,</strong> 92, Bourbonnais, July 29
<strong>Martens, Rosalind “Roz,”</strong> 65, Bradley, May 13
<strong>Mizerek, Keith,</strong> 52, St. Charles, Sept. 13
<strong>Paap, Phyllis,</strong> 93, Kankakee, Sept. 17
<strong>Shapland, Mary Grace,</strong> 88, Dwight, Sept. 17
<strong>Skarstad, Gregory,</strong> 74, Herscher, Sept. 14
Wilder, Irene, 97, Bradley, Sept. 14
MONDAY, SEPT. 21
<strong>Elliott, Mary,</strong> 96, Chebanse, Sept. 19
TUESDAY, SEPT. 22
<strong>Bohner, Gerald,</strong> 79, Watseka, Sept. 18
<strong>Davenport, John “Jack,”</strong> 91, Sheldon, Sept. 19
<strong>Nelson, Sharon,</strong> 71, Herscher, Sept. 19
<strong>Overacker, Evelyn,</strong> 96, Watseka, Sept. 15
<strong>Reese, Thomas,</strong> 55, Minneapolis, Minn., Sept. 4
<strong>Seffinga, Nancy,</strong> 73, Birchwood, Wis., Sept. 19
<strong>Sullivan, Mark,</strong> 66, Bourbonnais, Sept. 16
WEDNESDAY, SEPT. 23
<strong>Ahlborn, Gene,</strong> 86, Bradley, Sept. 16
<strong>Barnhart, Keith,</strong> 57, Kankakee, Sept. 15
<strong>Crider, Wanda,</strong> 87, Gilman, Sept. 19
<strong>George, Irene,</strong> 96, Rantoul, Sept. 20
<strong>Hedrick, Doris,</strong> 82, Wilmington, Sept. 20
<strong>Kessinger, Kathy,</strong> 67, Watseka, Sept. 19
<strong>Parent, Jeannie,</strong> 74, Braidwood, Sept. 22
<strong>Rampa, Larry,</strong> 76, Wilmington, Sept. 17
<strong>Scivally, William III,</strong> 77, Kankakee, Sept. 20
<strong>See, Caryle,</strong> 75, Bourbonnais, Sept. 19
<strong>Shalek, LaVonne,</strong> 71, Bradley, June 18
THURSDAY, SEPT. 24
<strong>Boma, Dustin,</strong> 32, Bolingbrook, Sept. 21
<strong>Braden, Louria,</strong> 67, Kankakee, Sept. 15
<strong>Buckley, James,</strong> 62, Kankakee, Sept. 23
<strong>DeYoung, Arthur Gerald,</strong> 89, Sept. 22
<strong>Moutrey, Sandra,</strong> 80, Crete, Sept. 20