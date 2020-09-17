Shaw Local

Death notices: Sept. 17, 2020

By Daily Journal

<strong>Peggy E. Hofbauer,</strong> 76, of Cissna Park, passed away Tuesday (Sept. 15, 2020) at her home. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Cissna Park.

<strong>Mark Hollins</strong>, 54, of Urbana, passed away Monday (Sept. 14, 2020) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>Evelyn L. Overacker,</strong> 96, of Watseka, passed away Tuesday (Sept. 15, 2020) at the Iroquois Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.

