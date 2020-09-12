Obituary Recap: Sept. 19, 2020

SATURDAY, SEPT. 12
<strong>Campbell, Brian,</strong> 57, Markham, Sept. 10
<strong>Cannon, Richard,</strong> 87, Manteno, Sept. 9
<strong>Howell, Charles,</strong> 77, Delta, Mo., Sept. 9
<strong>Linnabary, Allan,</strong> 78, Carbondale, Sept. 9
<strong>Longbrake, Horace,</strong> 98, Bourbonnais, Aug. 30
<strong>Sanford, Joyce,</strong> 76, Bloomington, Sept. 10
<strong>Schumacher, Arthur,</strong> 82, Kankakee, Sept. 9
MONDAY, SEPT. 14
<strong>Harms, Pauline,</strong> 94, Custer Park, Sept. 12
<strong>Kochel, John Jr.,</strong> 53, St. James City, Fla., Aug. 31
TUESDAY, SEPT. 15
<strong>Clements, Joan,</strong> 88, Momence, Sept. 12
<strong>Gaunce, Barbara,</strong> 86, Bradley, Sept. 12
<strong>Hibler, Mildred,</strong> 91, South Wilmington, Sept. 12
<strong>Lawless, Catherine,</strong> 99, Kankakee, Sept. 11
<strong>O’Connor, Lenny,</strong> 78, Westminster, Calif., Aug. 24
<strong>Reader, Lois,</strong> 91, Bethany, Okla., Sept. 11
<strong>Smith, Dennis,</strong> 74, Bourbonnais, Sept. 11
WEDNESDAY, SEPT. 16
<strong>Berger, Shirley,</strong> 87, Bonfield, Sept. 12
<strong>Cloonen, Rhonda,</strong> 73, Irwin, Sept. 12
<strong>Taylor, John,</strong> 78, Brook, Ind., Sept. 14
THURSDAY, SEPT. 17
<strong>Bishop, Michelle,</strong> 41, Clifton, Sept. 14
<strong>Gunn, Thomas Jr.,</strong> 47, Kankakee, Sept. 4
<strong>Stevenson, Jimmi,</strong> 72, Kankakee, Sept. 13