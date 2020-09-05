Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary budget Sept. 5

By Daily Journal

Done - Flag - Howard 'Dale' Smith - $250 obit - with photo - sent - With flag

Done - Flag - Horace Longbrake - $250 obit - with photo - sent - With Flag

Done - Flag - Charles Gound - $250 obit - NO photo - With Flag

Done - Donna Stone - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Carol Sarowatz - $250 - pd via cc - with photo - sent - no flag

Done - Jason Gibson - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Joan Ehrhardt - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Jace Held - $250 obit - with photo - sent - no flag

Death notices: Peppin, Elroy L. Bull, Tapp, Wilson

Done - Obit Recap Sept. 5