Obituary budget Sept. 5

Done - Flag - Howard 'Dale' Smith - $250 obit - with photo - sent - With flag
Done - Flag - Horace Longbrake - $250 obit - with photo - sent - With Flag
Done - Flag - Charles Gound - $250 obit - NO photo - With Flag
Done - Donna Stone - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Carol Sarowatz - $250 - pd via cc - with photo - sent - no flag
Done - Jason Gibson - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Joan Ehrhardt - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Jace Held - $250 obit - with photo - sent - no flag
Death notices: Peppin, Elroy L. Bull, Tapp, Wilson
Done - Obit Recap Sept. 5