Obituary Recap: Aug. 29, 2020

SATURDAY, AUG. 22

<strong>Becker, Fern,</strong> 92, Fairmont, Aug. 19

<strong>Castongia, Elizabeth Ann,</strong> 71, Jacksonville, Fla., July 31

<strong>Cobb, Luther,</strong> 81, Braidwood, Aug. 19

<strong>Grube, Luanne,</strong> 84, Bradley, Aug. 18

<strong>Surprenant, Dale,</strong> 72, Bourbonnais, Aug. 18

MONDAY, AUG. 24

<strong>Hallock, M. Dwayne,</strong> 88, Watseka, Aug. 21

<strong>Johnson, Lucille Vivian,</strong> 105, Onarga, Aug. 19

TUESDAY, AUG. 25

<strong>McCullough, M. Virginia,</strong> 97, Morris, Aug. 20

WEDNESDAY, AUG. 26

<strong>Barnes, John Robert,</strong> 65, Braidwood, Aug. 23

<strong>Clair, Mary,</strong> 81, Shorewood, Aug. 22

<strong>Collins, Darion,</strong> 30, Bourbonnais, Aug. 22

<strong>Croix, Dolores,</strong> 88, Bourbonnais, Aug. 19

<strong>Pucek, Kim A.,</strong> 64, Kankakee, Aug. 15

THURSDAY, AUG. 27

<strong>Grimes, Noah John,</strong> 17, Hinsdale, Aug. 19

<strong>Hull, Nancy Jo,</strong> 77, Piper City, Aug. 24

<strong>Vaughn, Brian,</strong> 68, Kankakee, Aug. 25