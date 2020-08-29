Obituary Recap: Aug. 29, 2020

SATURDAY, AUG. 22
<strong>Becker, Fern,</strong> 92, Fairmont, Aug. 19
<strong>Castongia, Elizabeth Ann,</strong> 71, Jacksonville, Fla., July 31
<strong>Cobb, Luther,</strong> 81, Braidwood, Aug. 19
<strong>Grube, Luanne,</strong> 84, Bradley, Aug. 18
<strong>Surprenant, Dale,</strong> 72, Bourbonnais, Aug. 18
MONDAY, AUG. 24
<strong>Hallock, M. Dwayne,</strong> 88, Watseka, Aug. 21
<strong>Johnson, Lucille Vivian,</strong> 105, Onarga, Aug. 19
TUESDAY, AUG. 25
<strong>McCullough, M. Virginia,</strong> 97, Morris, Aug. 20
WEDNESDAY, AUG. 26
<strong>Barnes, John Robert,</strong> 65, Braidwood, Aug. 23
<strong>Clair, Mary,</strong> 81, Shorewood, Aug. 22
<strong>Collins, Darion,</strong> 30, Bourbonnais, Aug. 22
<strong>Croix, Dolores,</strong> 88, Bourbonnais, Aug. 19
<strong>Pucek, Kim A.,</strong> 64, Kankakee, Aug. 15
THURSDAY, AUG. 27
<strong>Grimes, Noah John,</strong> 17, Hinsdale, Aug. 19
<strong>Hull, Nancy Jo,</strong> 77, Piper City, Aug. 24
<strong>Vaughn, Brian,</strong> 68, Kankakee, Aug. 25