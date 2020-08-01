Obituary budget Aug. 1

Done - Flag - John Swan - $300 obit - pd via cc - with photo - sent - With Flag
Done - Jared Hernandez - $250 obit - pd via cc earlier in the week - photo sent earlier in the week - no flag
Done - Susan Viglia - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Charlotte Brouillette - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Richard LaFond - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Joyce Wilkening - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Larry Benson - $250 obit - No photo - no flag
Death notices: Stygar, Snider, Bray, Janczak
Done - Obit recap