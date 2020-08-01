Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary budget Aug. 1

By Daily Journal

Done - Flag - John Swan - $300 obit - pd via cc - with photo - sent - With Flag

Done - Jared Hernandez - $250 obit - pd via cc earlier in the week - photo sent earlier in the week - no flag

Done - Susan Viglia - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Charlotte Brouillette - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Richard LaFond - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Joyce Wilkening - $250 obit - with photo - sent - no flag

Done - Larry Benson - $250 obit - No photo - no flag

Death notices: Stygar, Snider, Bray, Janczak

Done - Obit recap 