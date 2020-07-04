Obituary Recap: July 4, 2020

SATURDAY, June 27
<strong>Chandler, Rev. Thomas II,</strong> 78, Ashkum, Jan. 22
<strong>Girard, Lynn,</strong> 63, Grant Park, June 23
<strong>Hegeler, Paula,</strong> 64, Herscher, May 15
<strong>Heideman, Daniel,</strong> 62, Ashkum, June 14
<strong>Scroggins, William “Bill,”</strong> 82, Kankakee, June 24
<strong>Stone, Virgil “Gene,”</strong> 75, Rolla, Mo., June 22
MONDAY, June 29
<strong>Autman, George Jr.,</strong> 52, Pembroke Township, June 20
<strong>Dluzak, James Sr.,</strong> 77, Bourbonnais, June 25
<strong>Hartman, Ruth,</strong> 78, Hammond, Ind., June 25
<strong>Nelson, Ella “Louise,”</strong> 105, Momence, June 16
<strong>Neville, Pat,</strong> 83, Bourbonnais, June 25
<strong>Onopiuck, Ludmila,</strong> 81, Aurora, June 22
<strong>Plese, Dean Sr.,</strong> 83, Wilmington, June 26
TUESDAY, June 30
<strong>Jacobson, Candice,</strong> 50, Belle Plaine, Minn., June 27
WEDNESDAY, July 1
<strong>Ferrero, Marilyn,</strong> 92, Essex, June 29
<strong>Lesch, Priscilla,</strong> 83, Papineau, April 8
<strong>MacDonald, Ione,</strong> 89, Naperville, June 28
<strong>Martens, Rosalind “Roz,”</strong> 65, Bradley, May 13
<strong>Ratliff, Ira “June” Jr.,</strong> 93, Martinton, June 28
<strong>Tautkus, Barbara,</strong> 70, Kankakee, June 27
THURSDAY, July 2
<strong>Cleare, Rev. Samuel,</strong> 95, Bourbonnais, June 29
<strong>Pfotenhauer, Joretta,</strong> 89, Bourbonnais, June 30
<strong>Phillips, Catalina,</strong> 63, Kankakee, June 23
<strong>Skaggs, Kenneth,</strong> 79, Bradley, June 25