Death notices: June 27, 2020

<strong>Jeanette Francoeur,</strong> 97, of Kankakee, passed away Thursday (June 25, 2020) at Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>Beverly L. McElroy</strong> (nee Begler), 91, of Braidwood, passed away Tuesday (June 23, 2020) at Heritage Health Nursing Home in Dwight. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Ludmila Onopiuck,</strong> 81, of Aurora, passed away Monday (June 22, 2020) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>George Washington Jr.</strong>, 81, of Kankakee, passed away Wednesday (June 24, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.