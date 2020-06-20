Obituary Recap: June 20, 2020

SATURDAY, June 13
<strong>Bundus, Cindy,</strong> 67, Kankakee, June 6
<strong>Fallon, Daniel,</strong> 70, Bourbonnais, June 8
<strong>Lagesse, Michael Paul,</strong> 71, Murfreesboro, Tenn., June 9
<strong>Mitchell, Ollie,</strong> 100, Kankakee, June 8
<strong>Moroney, Carmen,</strong> 67, Fishers, Ind., June 9
<strong>Ouellette, Shirley,</strong> 89, May 25
<strong>Twibell, Andrew Ray,</strong> 36, Bourbonnais, June 8
MONDAY, June 15
<strong>Rechkemmer, Dennis,</strong> 81, Coal City, May 22
<strong>Wells, John,</strong> 70, Kankakee, June 7
TUESDAY, June 16
<strong>Peterson, Allen,</strong> 75, Crescent City, June 12
<strong>Ross, Dr. Julie,</strong> 78, Georgetown, Texas, June 2
WEDNESDAY, June 17
<strong>Klonowski, Doris,</strong> 96, Bourbonnais, June 14
<strong>Morefield, Dewavon “Dave,”</strong> 93, Watseka, June 14
<strong>Schiel, Bernhardt “Ben,”</strong> 69, Bourbonnais, June 8
<strong>Tobenski, Geraldine “Gerry,”</strong> 91, Irwin, June 12
<strong>Yauch-White, Wilma,</strong> 85, Bradley, June 13
THURSDAY, June 18
<strong>Atkinson, John S. III,</strong> 63, Manteno, June 11
<strong>Benoit, Gary,</strong> 67, Chicago, June 7
<strong>Curry, Stanley,</strong> 70, Piper City, June 12
<strong>DeYoung, Margaret,</strong> 83, Momence, June 15
<strong>Euell, Hubert,</strong> 88, Manteno, June 13
<strong>Michels, JoLynn,</strong> 38, Kankakee, June 14
<strong>Salyers, Thomas,</strong> 59, Kankakee, June 16
<strong>Thompson, Charles,</strong> 79, Phoenix, Ariz., May 24