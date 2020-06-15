Death notices: June 15, 2020

<strong>Death notices</strong>
<strong>John S. Atkinson III,</strong> 63, of Manteno, passed away Thursday (June 11, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home of Bourbonnais.
<strong>Phyllis Bleich</strong>, 84, of Kankakee, passed away Thursday (June 11, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes.
<strong>Lorine Christian</strong>, 100, of Kankakee, passed away Friday (June 12, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home of Bourbonnais.
<strong>Hubert Euell</strong>, 88, of Kankakee, passed away Saturday (June 13, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Chester L. Kadow,</strong> 66, of Momence, passed away Wednesday (June 10, 2020). Funeral arrangements are by at Jensen Funeral Home of Bourbonnais.
<strong>Geraldine A. Tobenski,</strong> 91, of Irwin, passed away Friday (June 12, 2020) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.