Death notices: June 3, 2020

Past services
<strong>Olena Bond,</strong> 93, of Kankakee, passed away Monday (June 1, 2020) at home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Robert B. Glade</strong>, 81, of Kankakee, passed away Monday (June 1, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Kevin D. Rosenbrock</strong>, 51, of Grant Park, passed away Monday (June 1, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home in Momence.
<strong>Marlyn Eugene Steiner,</strong> 83, of Lafayette, Ind., and formerly of Onarga, passed away Sunday (May 31, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Onarga.