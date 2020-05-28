Death notices: May 28, 2020

<strong>Death notices</strong>
<strong>Florence Burghorn</strong>, 96, of Kankakee, passed away Saturday (May 23, 2020) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Ted Giannakopoulos</strong>, 74, of Bourbonnais, passed away Monday (May 25, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Susan M. Milton,</strong> 80, of Manteno, passed away Monday (May 25, 2020) at Bickford House Assisted Living in Bourbonnais. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Jose Manuel Munoz</strong>, 50, of Kankakee, passed away Sunday (May 24, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Shirley J. Ouellette</strong>, 89, of Bradley, passed away Monday (May 25, 2020) at her home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes.
<strong>Ernest L. Thomas</strong>, 71, of Milford, passed away Friday (May 22, 2020) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Homes.