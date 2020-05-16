Obituary Recap: May 16, 2020

SATURDAY, May 9
<strong>Courville, Lucille,</strong> 95, St. Anne, May 4
<strong>Donaghue, Margaret,</strong> 93, Bonfield, May 4
<strong>Engelbrecht, Wallace,</strong> 94, Milks Grove Township, May 4
<strong>Grant, the Rev. Ulysses Sherman Sr.,</strong> 60, Pembroke Township, May 2
<strong>Hess, Frank “Bud,”</strong> 61, Englewood, N.J., May 3
<strong>Merry, Eric,</strong> 97, Kankakee, May 2
<strong>Morrow, George Jr.,</strong> 94, Kankakee, May 5
<strong>Neveu, Ronald,</strong> 69, Gilman, May 3
<strong>Perry Harlan, Sybil Jane,</strong> 75, Lawrenceburg, Tenn., May 2
<strong>Slovikoski, Vivian,</strong> 91, Kankakee, May 3
<strong>Stegle, Frederick Scott,</strong> 65, Manteno, May 2
<strong>Wascher, Raymond,</strong> 82, DuQuoin, May 4
<strong>Waters, Betty,</strong> 81, Danville, May 6
MONDAY, May 11
Hanlin, Evelyn, 91, Dwight, May 8
Prairie, Helen, 94, Watseka, May 7
Skinner, David, 79, Manteno, May 5
WEDNESDAY, May 13
<strong>Fritz, Andrea,</strong> 22, Boca Raton, Fla., May 5
<strong>Jensen, Arlene,</strong> 97, Kankakee, May 9
<strong>Kleinert, Bernice,</strong> 98, Chebanse, May 10
<strong>Lynch, Dominic Jr.,</strong> 91, Watseka, May 10
<strong>Morrical, Gerald,</strong> 82, Bourbonnais, May 9
<strong>Walsh, Phyllis,</strong> 88, Gilman, May 9
THURSDAY, May 14
<strong>Alvis, Robert,</strong> 76, Momence, May 8
<strong>Harding, Marilou,</strong> 78, Onarga, May 9
<strong>Johnson, Bobby,</strong> 61, Kankakee, May 6
<strong>Kimbro, Sharon,</strong> 76, Cullom, May 7
<strong>Smith, Hazel,</strong> 90, Chicago, May 10