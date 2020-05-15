Death notices: May 16, 2020

Death notices
<strong>Cheryl Hofbauer,</strong> 73, of Kankakee, passed away Tuesday (May 12, 2020) at Wheaton Village.
<strong>Delsie G. Lease</strong>, 69, of Watseka, passed away May 11, 2020, at her home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Susan Margaret Staton</strong>, 71, of Bloomington, and formerly of Hoopeston, passed away Wednesday (May 13, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Anderson Funeral Home in Hoopeston.
<strong>David Paul Taden</strong>, 74, of Caldwell, passed away March 26, 2020. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.