Death notices: May 4, 2020

Death notices
<strong>Vernon Anthony,</strong> 33, of Indianapolis, Ind., passed away Friday (May 1, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Gladys M. (Fegett) Williams,</strong> 72, of Watseka, passed away April 23, 2020, at OSF Heart of Mary Medical Center in Urbana. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Milford.
<strong>Norene L. (Fuoss) Ronna,</strong> 97, of Murray, Ky., and formerly of Onarga, passed away Thursday (April 30, 2020) at Spring Creek Health Care in Murray, Ky. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Onarga.