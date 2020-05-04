Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Death notices: May 4, 2020

DJ death notices

DJ death notices (Daily Journal)

By Daily Journal

Death notices

<strong>Vernon Anthony,</strong> 33, of Indianapolis, Ind., passed away Friday (May 1, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>Gladys M. (Fegett) Williams,</strong> 72, of Watseka, passed away April 23, 2020, at OSF Heart of Mary Medical Center in Urbana. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Milford.

<strong>Norene L. (Fuoss) Ronna,</strong> 97, of Murray, Ky., and formerly of Onarga, passed away Thursday (April 30, 2020) at Spring Creek Health Care in Murray, Ky. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Onarga.