Obituary Recap: May 2, 2020

SATURDAY, April 25
<strong>Ahern, Neil,</strong> 75, Herscher, April 21
<strong>Cipriani, Eileen,</strong> 81, Manteno, April 16
<strong>Jankus, James,</strong> 88, Manteno, April 21
<strong>Gee, Theresa,</strong> 93, Manteno, April 23
<strong>Giroux, Earl,</strong> 71, Bourbonnais, April 18
<strong>Graham, Suzanne,</strong> 57, Lafayette, Colo., April 13
<strong>Howard, Huston “Bill,”</strong> 85, Cherry Valley, April 20
<strong>Hunter, James,</strong> 88, Momence, April 19
<strong>Tackett, Mary,</strong> 50, Buckingham, April 21
MONDAY, April 27
<strong>Gregorie, Theresa,</strong> 93, Bourbonnais, April 23
<strong>Hansen, Virgil</strong>, 94, Clifton, April 22
<strong>Hillman, Susan,</strong> 71, Kankakee, April 21
<strong>Johnson, Dawn,</strong> 54, Piper City, April 22
<strong>Owen, Sally,</strong> 69, Bourbonnais, April 22
<strong>Schaumburg, Dorothy,</strong> 91, Watseka, April 20
<strong>Tallman, Corinne,</strong> 90, Kankakee, April 23
<strong>Thiesen, Richard,</strong> 58, Grant Park, April 25
TUESDAY, April 28
<strong>Hudson, Catherine,</strong> 58, Titusville, Fla., April 19
<strong>Logan, Hazel,</strong> 88, Indianapolis, Ind., April 23
WEDNESDAY, April 29
<strong>Goodberlet, Gloria,</strong> 84, Bradley, April 23
<strong>Lockrey, Dorothy,</strong> 90, Momence, April 26
THURSDAY, April 30
<strong>Mondy, Bertha,</strong> 88, Pembroke Township, April 22