Obituary Recap: April 25, 2020

SATURDAY, April 18
<strong>Barnhart, David,</strong> 83, Kankakee, April 11
<strong>Blake, Marshall,</strong> 66, Chicago, March 20
<strong>Fennell, Frederick,</strong> 71, Bourbonnais, April 14
<strong>Jackson, Ryley,</strong> 19, Manteno, April 13
<strong>Menard, Shirley,</strong> 93, Bourbonnais, April 13
<strong>Morris, Johnnie “Butch,”</strong> 56, St. Anne, April 14
<strong>Ray, James,</strong> 71, Kankakee, April 14
<strong>Read, Bonnie,</strong> 87, Piper City, April 6
MONDAY, April 20
<strong>Bergeron, Dennis,</strong> 70, Escondido, Calif., April 15
<strong>Chaney, Jim,</strong> 57, Wilmington, April 15
<strong>Christiansen, Fern,</strong> 90, Peotone, April 15
<strong>Howard, Deanne,</strong> 81, Greenwood, S.C., April 15
<strong>Lynch, S. Carol,</strong> 81, Bradley, April 16
TUESDAY, April 21
<strong>Massey, Florence,</strong> 91, Gibson City, April 14
WEDNESDAY, April 22
<strong>Bowman, Nedine,</strong> 90, Manteno, April 18
<strong>Buckley, Patrick,</strong> 68, Bonfield, April 18
<strong>Hamann, Susan,</strong> 71, Peotone, April 19
<strong>Papineau, Bruno,</strong> 85, Kankakee, April 17
<strong>Smith, Norma Jean,</strong> 89, Manteno, April 17
THURSDAY, April 23
<strong>Ciaccio, Leo II,</strong> 31, Bourbonnais, April 19
<strong>Davis, Audrey,</strong> 83, Kankakee, April 15
<strong>DuVoisin, Anne-Marie,</strong> 88, Bourbonnais, April 18
<strong>Jones, Harold Sr.,</strong> 66, Kankakee, April 19