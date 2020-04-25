Death notices: April 25, 2020

Death notices
<strong>Susan Hillman,</strong> 71, of Kankakee, passed away Tuesday (April 21, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Rickie Ilion,</strong> 68, of Kankakee, passed away Tuesday (April 21, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Bertha Mondy,</strong> 88, of Pembroke Township, passed away Wednesday (April 22, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Leggett Funeral Home in Hopkins Park.
<strong>Dorothy “Dot” Schaumburg,</strong> 91, of Watseka, passed away Monday (April 20, 2020) at Watseka Rehab and Healthcare Center in Watseka. Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.