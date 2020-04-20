Death notices: April 20, 2020

Death notices
<strong>William R. Bellman,</strong> 93, of Kankakee, passed away Sunday (April 12, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>Patrick V. Buckley,</strong> 68, of Bonfield, passed away Saturday (April 18, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Percy Hale Sr.,</strong> 72, of Pembroke Township, passed away April 13, 2020, at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Bruno Papineau,</strong> 85, of Kankakee, passed away Friday (April 17, 2020) at Bickford House of Bourbonnais. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Homes.
<strong>Nicolas Perez Patino,</strong> 71, of Kankakee, passed away Wednesday (April 15, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Pauline Sheth,</strong> 85, of Watseka, passed away Thursday (April 16, 2020) at Watseka Rehab and Healthcare in Watseka. Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.
<strong>James W. Thomas,</strong> 97, of Kankakee, passed away Thursday (April 16, 2020) at Amita Heritage Village in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>Betty Louise Trumble,</strong> 92, of Watseka, passed away Thursday (April 16, 2020) at Iroquois Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Joyce Wall,</strong> 87, of West Peoria and formerly of Watseka, passed away Friday (April 17, 2020) at Heddington Oaks Nursing Home in West Peoria. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Homes.