Death notices: April 13, 2020

Death notices:
<strong>Mildred Berry,</strong> 60, of Kankakee, passed away Friday (April 10, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>A. Dale Bjorklund,</strong> 89, of Manteno, passed away Saturday (April 4, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.
<strong>Landon Fulford,</strong> 41, of Kankakee, passed away Friday (April 10, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Charles Levi,</strong> 86, of Pembroke Township, passed away Sunday (April 12, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Leggett Funeral Home in Hopkins Park.
<strong>Raul N. Mangantulao</strong>, 58, of Bourbonnais, passed away Wednesday (April 8, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Homes.
<strong>Kenneth H. Schall</strong>, 81, of Herscher, passed away Wednesday (April 8, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Homes.