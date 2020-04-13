Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Death notices: April 13, 2020

DJ death notices

DJ death notices (Daily Journal)

By Daily Journal

Death notices:

<strong>Mildred Berry,</strong> 60, of Kankakee, passed away Friday (April 10, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>A. Dale Bjorklund,</strong> 89, of Manteno, passed away Saturday (April 4, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.

<strong>Landon Fulford,</strong> 41, of Kankakee, passed away Friday (April 10, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.

<strong>Charles Levi,</strong> 86, of Pembroke Township, passed away Sunday (April 12, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Leggett Funeral Home in Hopkins Park.

<strong>Raul N. Mangantulao</strong>, 58, of Bourbonnais, passed away Wednesday (April 8, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Homes.

<strong>Kenneth H. Schall</strong>, 81, of Herscher, passed away Wednesday (April 8, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Homes.