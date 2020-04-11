Obituary Recap: April 11, 2020

SATURDAY, April 4
<strong>Avalos, Xavier Ray,</strong> 4 months, Watseka, March 31
<strong>Curwick, Mary Ann,</strong> 78, Manteno, March 31
<strong>Holmes, Ethel “Marie,”</strong> 84, Buckingham, March 21
<strong>Schweppe, Fred,</strong> 85, Grant Park, March 30
MONDAY, April 6
<strong>Riley, Robert,</strong> 65, Donovan, March 30
TUESDAY, April 7
<strong>Haynes, Steven,</strong> 78, Bourbonnais, April 3
<strong>Kirchman, Russell,</strong> 79, Bourbonnais, March 25
WEDNESDAY, April 8
<strong>Hissong, Walter Thomas,</strong> 6 months, Chebanse, April 4
<strong>Leydens, Elmer,</strong> 92, Gilman, April 4
<strong>Rathje, Eleanor,</strong> 96, Peotone, April 5
<strong>Sykes, Bettye,</strong> 83, Kankakee, April 4
<strong>Tucker, Billy,</strong> 58, Kankakee, April 3
<strong>Wells, Ursula,</strong> 41, Kankakee, March 27
THURSDAY, April 9
<strong>Lockett, Vermell Jr.,</strong> 77, Sun River Terrace, April 4
<strong>Pearson, Timothy,</strong> 62, Crystal Lake, April 4
<strong>Williams, Mammie,</strong> 88, Flint, Mich., April 2