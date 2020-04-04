Obituary Recap: April 4, 2020

SATURDAY, March 28
<strong>Barber, Elinor,</strong> 76, Kankakee, March 25
<strong>Ciaccio,</strong> Rose Mary, 91, Kankakee, March 23
<strong>Dennis, Ruth,</strong> 96, Momence and Bourbonnais, March 26
<strong>Martini, Kathryn,</strong> 85, Kankakee, March 25
<strong>Nigg, Janet,</strong> 62, Manteno, March 24
<strong>Rawlings, Deborah,</strong> 68, Bourbonnais, March 23
<strong>Reneau, Marie,</strong> 95, Manteno, March 21
<strong>Sparrow, Fred,</strong> 91, St. Anne, March 27
<strong>Vogel, Lucille,</strong> 93, Cissna Park, March 25
MONDAY, March 30
<strong>Horn, Ormond and Martha,</strong> he was 80, she was 88; of Sullivan, he passed March 12, she passed March 24
<strong>Martin, Richard,</strong> 87, Watseka, March 19
<strong>Nutting, Mary,</strong> 94, Bourbonnais, March 27
<strong>Strachan, Ruby,</strong> 86, Buckingham, March 26
TUESDAY, March 31
<strong>Mitchell, Katherine,</strong> 95, Braidwood, March 28
<strong>Riley, Sherryl,</strong> 79, Watseka, March 28
<strong>Tucker, Philip,</strong> 83, Bradley, March 27
<strong>Ward, James Jr.,</strong> 73, Kankakee, March 20
WEDNESDAY, April 1
<strong>Brunner, Albert,</strong> 89, Essex, March 24
<strong>Moniak, Judith,</strong> 68, Manteno, March 28
THURSDAY, April 2
<strong>Schultz, Johnny,</strong> 74, Bonfield, March 28
<strong>Thomas, Leon,</strong> 83, Ridgeville, March 27