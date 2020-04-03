Death notices: April 3, 2020

<strong>Edna Fatka Carriger,</strong> 93, of Gilman, passed away Wednesday (April 1, 2020) at Presence Merkle-Knipprath Nursing Home in Clifton. Funeral arrangements are by Knapp-Redenius Funeral Home in Gilman.
<strong>Delorous M. Guard,</strong> 86, of Watseka passed away Thursday (April 2, 2020) at Iroquois Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Jeannie Lightfoot</strong>, 48, passed away Wednesday (April 1, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary in Kankakee.